籃球世界盃》終場前驚天大誤判 法國立陶宛之戰3裁判遭開除（影音）

#Lithuania furious about this missed goaltending call on Gobert as they lose to #France 78-75



（this is NOT legal in #FIBA）#FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/aVxxFRDUIW — Fastbreak Breakfast （@fastbreakbreak） September 7, 2019

〔體育中心／綜合報導〕前晚立陶宛以75：78敗給法國，3分之差飲恨，無緣晉級世界盃8強，然而FIBA今天承認，比賽終了前3名裁判發生誤判，造成立陶宛喪失追平契機，已確定不會再讓這3名裁判繼續執法剩下的世界盃賽事，但是法國隊這場勝利的結果不會改變。

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當時比賽剩下30秒，法國1分領先，立陶宛球員瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）進行罰球，眼看球就要彈進，法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）又一掌把球拍出去，結果裁判沒有響哨，當時正確的判罰應該是立陶宛加1分，也因此立陶宛的追平機會飛了。

立陶宛總教練Dainius Adomaitis賽後被問到這個判決，非常不滿拍桌道：「有問題的話就去問FIBA，怎麼問我？這根本不是籃球，而是一場笑話。」

法國因為這場勝利而鎖定晉級8強門票，目前8強已有6隊，包括阿根廷、澳洲、法國、波蘭、塞爾維亞和西班牙，今晚美國隊將和同組的巴西、捷克和希臘隊爭奪最後2張門票。

立陶宛主帥（左）不滿抗議。（法新社）

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