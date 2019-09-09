美網》逼出納達爾五盤大戰 俄國好手一番話讓全場爆笑

梅德維夫賽後一番話逗樂全場觀眾。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在美國網球公開賽男單決賽拿下前2盤率先聽牌，但23歲俄羅斯第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）展現十足韌性，大戰五盤才以7：5、6：3、5：7、4：6、6：4封王，賽後他坦言，自己也沒料到能延長戰局，打出一盤令人激賞的比賽。

「前兩盤打完，我以為比賽準備結束，當下我想著該如何講賽後感言。」梅德維夫的一番話逗樂全場觀眾，他設想只要再打20分鐘，但這場比賽比他想像中的要漫長許多。

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梅德維夫今夏硬地賽事繳出不俗成績，華盛頓公開賽、羅傑斯盃和辛辛那提大師賽，一直到本週的美網，4站皆打進決賽，收下一座冠軍，但他認為相比納達爾締造的霸業，仍有很大的差距。

「我看著鏡頭秀出納達爾的第1冠、第2冠，一直到現在的第19冠大滿貫冠軍。」梅德維夫笑說，「我心想，那介紹我的時候該怎麼辦？」

梅德維夫此行曾爆出對觀眾比中指的失態行為，但今天他向球迷道歉，「很抱歉當時的不好示範，但今晚你們用掌聲跟歡呼聲為我加油，也激發出我在場上的能量，很謝謝你們。」

梅德維夫（中）不敵納達爾（右）。（美聯社）

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