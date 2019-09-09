MLB》驚！奪冠還不滿一年 紅襪總裁今遭開除黯然下台

紅襪總裁唐布洛斯基今遭開除。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽冠軍紅襪隊本季戰績不佳，紅襪球團棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今傳出球季還沒結束就遭到開除，根據ESPN知名記者帕森（Jeff Passan）報導，他的職位將由目前的助理總管羅梅洛（Eddie Romero）頂替。

今年63歲的唐布洛斯基在2015來到紅襪，期間曾發動交易換來塞爾（Chris Sale）、金布瑞（Craig Kimbrel）、並以鉅約簽下普萊斯（David Price）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）等人組成堅強陣容，最後再找來柯拉（Alex Cora）任職總教練，順利補上奪冠的最後一塊拼圖，讓紅襪去年豪奪108勝、並在最後拿下世界大賽冠軍。

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不料距離奪金盃不到一年，唐布洛斯基今就因紅襪本季的慘淡成績，成為球團第一個開刀的對象，紅襪在今日輸給洋基後在美聯東區落後給第一名的洋基17.5場、同時落後外卡第二名的運動家高達8場勝差。球探出身的羅梅洛將會是大聯盟第一個在波多黎各出生的總管，也是繼現任老虎總管艾維拉（Al Avila）後，目前大聯盟唯二拉丁裔的球隊總管。

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