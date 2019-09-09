12強》日監督結束12強訪韓行 韓媒好奇他到底關注誰？

日本隊總教練稻葉篤紀。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕為了年底12強賽，日本隊監督稻葉篤紀繼上月到台灣訪察後，昨也結束在韓國為期6天的情蒐行，他認為這是很有意義的一週，也點名了幾位值得注意的韓國球員。

稻葉上月曾來台觀看4場中職比賽，還在接受日媒採訪時表示，桃猿的朱育賢、林立、陳禹勳，以及悍將王尉永，是日本隊必須小心的4名台灣選手；在結束訪台行程後，稻葉3日起至昨天在韓國展開情蒐，他表示能夠親眼看到韓國60人名單內的球員，感覺很好，也很有意義。

請繼續往下閱讀...

韓媒《MK SPORTS》就報導了稻葉的一週行程，提到他到底關注哪些韓國球員。稻葉3日首站赴大田觀看起亞虎和韓華鷹之戰，看到了有望在12強擔任韓國主力投手的梁玹種先發，雖然他投6局失5分，但因守備4次失誤，其中僅1分責失分。起亞靠梁玹種和牛棚守成，終場以6：5獲勝。

到了5日三星獅和培證英雄之戰，稻葉則注意到英雄打者李政厚和朴炳鎬，賽後也特別點名兩人是日本隊必須提高警覺的打者；6日樂天和LG之戰，LG投手高祐錫和鄭佑永，則讓稻葉印象深刻，還稱讚：「高佑錫是第二個吳昇桓，鄭佑永則是第二個林昌勇。」

最後則是昨天KT巫師和SK飛龍之戰，稻葉注意到KT的20歲強打少年姜白虎，認為他的打擊能力不但年底12強，就連明年東京奧運，都要特別警戒。這次因為天候不佳，4日和7日在仁川和蠶室的比賽取消，稻葉未能看到韓職10隊比賽，也沒能看到SK強投金廣鉉登板，但他仍覺得很有收穫，更感受到韓國棒球的變化。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法