MLB》洋基三將轟垮紅襪 托瑞斯獨居條紋軍全壘打王

〔體育中心／綜合報導〕洋基今繼續作客芬威球場，陣中強棒托瑞斯（Gleyber Torres）、塔克曼（Mike Tauchman）與賈吉（Aaron Judge）三人相繼開轟，本季正式累積268發全壘打、超越去年寫下的267發成為新隊史紀錄，終場條紋軍就以10：5力退世仇，四連戰目前取得2勝1負的優勢。

托瑞斯今率先開轟、助洋基先馳得點。（今日美國）

近況火熱的托瑞斯今在2局上率先開砲，他在1出局、一壘有人時逮中紅襪先發波賽羅（Rick Porcello）一顆偏高速球，直接掃向綠色怪物，本季第35轟出爐，也讓他正式甩開隊友桑契斯（Gary Sanchez）獨居球隊全壘打王。

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3局上洋基再靠連續安打攻得2分拉開差距，下個半局布雷德利（Jackie Bradley Jr.）不甘示若以兩分砲回敬。沒想到波賽羅分數花太快，隨即又被塔克曼敲2分砲，兩支球隊在比賽中段一來一往，互有攻勢，最大的差別就是牛棚，紅襪首任中繼投手貝瑞瑟（Ryan Brasier）一上來就被賈吉轟出一發陽春砲。反觀洋基隊格林（Chad Green）中繼3局無失分還飆5K，紅襪雖在8局有當家球星貝茲（MookieBetts）開轟力挽狂瀾仍回天乏術，9上洋基靠著德弗斯（Rafael Devers）的失誤與安打串連再添2分，終場就以10：5氣走紅襪。

賈吉的全壘打讓洋基刷新隊史單季全壘打紀錄。（今日美國）

貝茲本季第27轟出爐。（今日美國）

波賽羅先發4局被敲7安失6分吞下本季第12敗，防禦率升至5.63。田中將大登板4局失4分、最後無關勝負，防禦率略升至4.53，勝投由中繼表現出色的格林奪得。

格林中繼繳出好投拿下勝投。（今日美國）

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