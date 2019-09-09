美網》主審「沒人性」挨紐約客狂噓 納達爾賽後1舉動展現高度

納達爾賽後鼓掌。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美網男單冠軍戰，西班牙「蠻牛」納達爾苦戰5盤驚險擊敗俄羅斯梅德維夫，拿下大滿貫第19冠，比賽中他3度因為發球延誤而遭到主審警告，差點成為勝負分水嶺，賽後頒獎時，向來嚴厲的紐約球迷都給予主審噓聲，但納達爾則是不吝為主審鼓掌，展現高度。

今天冠軍戰的主審是伊朗裔美國籍的Ali Nili ，他今天在第一盤的發球局就曾給過納達爾25秒發球違規警告，當時國外轉播的球評、名將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）點出，這極不尋常，「這是我看過最快給警告的。」

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美國籍主審Ali Nili比賽中不留情對納達爾判罰。（法新社）

到了第五盤關鍵時刻，納達爾的首個發球局又一度面臨3個被破發點的危機，現場觀眾開始鼓譟，納達爾因等觀眾安靜下來而耽誤發球，不過主審這時直接判罰他的一發取消，要直接進行二發，不過這反倒激出了納達爾的鬥志，連拿2分保住發球局。

接著決勝盤納達爾5：2領先的發球局，如此緊張時刻，主審再次搶戲，又因納達爾發球延誤給予一發不算的判罰，納達爾最終二發也沒進，出現另類雙發失誤，最終這個發球局就被破發。轉播的FOX體育台主播許乃仁忍不住說：「這主審一定沒打過網球，完全沒有人性的警告。」

也因此Ali Nili在賽後接受美網主辦單位表揚時，美網觀眾不留情給予他噓聲伺候，不過納達爾不僅在比賽中沒有抱怨，賽後也給予主審掌聲，被外媒評為「展現風範」的舉動。

納達爾今天在五盤大戰擊敗梅德維夫封王。（法新社）

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