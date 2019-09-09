羽球》台灣男單注意！ 恩師李矛執教能力強李宗偉掛保證

前大馬球王李宗偉。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國在日前落幕的世錦賽上，創下36年來空前慘敗成績，中國羽協除了破天荒首次聘請了2位韓籍教練，還在相隔20年後找回資深鐵血教練李矛助拳，盼他能拯救狀態低迷的中國男單，全力拚戰明年東京奧運，而李矛的執教能力深受大馬球王李宗偉肯定，受訪時更直言李矛絕對能為中國隊帶來奇蹟。

痛定思痛的中國羽球隊，破天荒首度聘南韓名教姜京珍以及南韓前男雙名將柳鏞成當教練，隨後再宣布找回昔日名教李矛出任男單教練。李矛過去曾經執教過中國國家隊、南韓國家隊以及馬來西亞國家隊，曾培養出董炯、孫俊等好手，連我國一哥周天成都曾接受過他短期指導，而他最引以為傲的得意門生就是大馬名將李宗偉。

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中國羽協找回昔日鐵血教頭李矛回鍋救火。（資料照，圖片取自微博）

2004年雅典奧運，當時不滿22歲的李宗偉在不敵中國名將陳宏，止步男單16強，但在李矛來到馬來西亞執教後，卻讓他迎來職業生涯大躍進，李宗偉在自己的自傳中提到，在李矛的執教下，他在小球上明顯進步，經過大約9個月的衝突、協調和磨合後，他的世界排名也開始飆升，一口氣從大馬新希望躍升為世界頂尖選手。

在中國羽協官方公佈李矛睽違21年將重執中國男單後，李宗偉也在第一時間恭喜昔日恩師，「我祝福李矛教練，可以帶著一個奇蹟，帶著好的成績給他自己的祖國，」李宗偉在接受中媒《蝦說Sports》訪問時表示，「現在中國隊面臨低潮，李矛教練是他們非常好的選擇，重回中國男單後，他肯定會負起很大的責任。我知道他的性格，他肯定會做最大的努力。」

而據傳李矛重執男單教鞭後，主要將負責的是剛滿30歲的中國男單二哥諶龍。諶龍近況淒慘，雖然仍高居世界第5，不過從開季迄今一冠難求，本季最佳僅是在打進大馬公開賽決賽，不過最後卻敗給同胞林丹，在蘇迪曼盃後狀況更是一落千丈，日本賽、泰國賽都在首輪就爆冷遭淘汰，印尼賽也在次輪就止步，世錦賽也在8強提早打包，中國羽協也盼在李矛的執教下，幫助這位名將，找回昔日主宰男單羽壇的身手。

中國名將諶龍本季迄今仍一冠難求。（資料照，法新社）

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