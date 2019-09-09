籃球世界盃》渡邊雄太豪取34分仍難回天 日本外線軟手5連敗收場

渡邊雄太奮起19投11中轟下全場最高的34分，卻仍難救日本。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本男籃新一哥八村壘，因為膝蓋有些不適，以及運動疲勞過度，確定將缺席日本在FIBA籃球世界盃的剩餘賽事，而日本對今在世界盃最後一戰對上蒙特內哥羅，另一位NBA球星渡邊雄太雖然奮起，19投11中轟下全場最高的34分，不過日本隊外線軟手，全隊三分球16投0中，最後就以65：80不敵蒙特內哥羅，本屆世界盃全敗收場。

日本隊此役開賽就先拿4分，不過蒙特內哥羅的反擊來得很快，在NBA球星伍切維奇 （Nikola Vucevic）獨拿6分帶領球隊拉出一波17：2的攻勢，渡邊雄太和歸化洋將費茲卡斯雖然攜手直追，在第三節一度將比數追到46：46平，但蒙特內哥羅攻勢不斷，加上日本對下半場命中急速下墜，僅渡邊雄太一人穩定輸出，最末節蒙特內哥外線射手在發威，最終日本就以65：80吞下敗仗。

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蒙特內哥羅前鋒伍切維奇（右）拿下18分7籃板。（路透）

蒙特內哥羅以伍切維奇18分7籃板表現最佳，伊凡諾維奇（Nikola Ivanovic）12分、杜比列杰維奇則繳出10分6籃板。

而日本NBA雙星之一的渡邊雄太，此役表現亮眼唯一美中不足的是外線3次出手全盡墨，不過他罰球12罰全中，仍豪取全場最高34分，另有9籃板和2抄截，板凳出發的馬場雄大砍下全隊次高的11分5助攻，歸化洋將費茲卡斯則繳出10分8籃板。

渡邊雄太雙手灌籃。（路透）

日本今年世錦賽擁有頂級歸化洋將費茲卡斯，與八村壘組成「雙塔」，內線戰力大幅升級，搭配原本出色的射手群，被評為史上最強日本隊，未料仍難與世界強權抗衡，苦吞下隊史在世界盃的13連敗。

日本歸化洋將費茲卡斯（前）。（路透）

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