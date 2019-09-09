U18直擊》余謙一戰成名 「手機訊息按到手快抽筋」

余謙。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕U18世界盃冠軍台灣英雄今天載譽歸國，其中余謙昨天台美冠軍戰先發好投一戰成名，初嘗爆紅滋味，昨天賽後他的手機訊息塞爆，余謙笑說，「手機按到手快抽筋!」

預賽余謙對巴拿馬後援2局飆4K，對西班牙後援1.1局飆4K，冠軍戰對美國先發6.2局狂飆7K，3場出賽都無失分，拿下1勝2救援成功，獲選大會MVP可說實至名歸。

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余謙表示，預賽結束後就沒再上場，他很想上去表現，複賽對加拿大賽後教練才告訴他，隔天要丟台美冠軍戰先發，他在台東體中都投先發，擔任先發和後援投手想法不一樣。

余謙（左）。（記者羅志朋攝）

余謙坦言，冠軍戰先發一開始很緊張，後來想說丟給對方打，交給野手守備處理，左外野手羅暐捷美技接殺兩球，他看了心臟都快跳出來。

U18世界盃投出身價，余謙今年將升上開南大學，未來前景可期，他表明希望旅日，未來再挑戰更高層級的美職。

6月玉山盃余謙最快球速不到145公里，在U18集訓期間球速突飛猛進，昨冠軍戰飆出生涯最快150公里速球，技術層面也進步很多。台灣教頭周宗志認為，余謙本身條件就不錯，協調性很好，進到這團隊有新的訓練方法刺激新觀念，他自己也很想求進步。

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