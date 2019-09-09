足球》733天的等待！義大利前鋒成功終止進球荒

伊莫比萊終結733天的國家隊進球荒。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲盃資格賽進入第6輪賽事，義大利今在客場迎戰芬蘭，藍衣軍團靠著前鋒伊莫比萊（Ciro Immobile）打破國家隊長達733天的進球荒，加上中場大將喬吉尼奧（Jorginho）攻進12碼罰球，終場義大利以2：1險勝芬蘭，成功奪下7連勝。

下半場第56分鐘，義大利邊鋒奇薩（Federico Chiesa）右路傳中，伊莫比萊把握機會，一記頭錘破門，不僅幫助球隊突破平手僵局，同時也打破了自己在國家隊長達733天的進球荒，他上一次進球要回溯到2017年9月5日面對以色列的比賽。

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伊莫比萊終結733天的國家隊進球荒。（歐新社）

儘管第70分鐘芬蘭憑藉前鋒普基（Teemu Pukki）的罰球追平比分，但藍衣軍團反擊來的很快，第79分鐘，芬蘭後衛魏塞寧（Sauli Vaisanen）禁區內手球犯規，隨後喬吉尼奧操刀12碼命中，最終義大利以1球之差險勝芬蘭。

藍衣軍團贏球後，目前以6勝0敗高居J組榜首，芬蘭則以4勝2敗排在第二位。義大利下一戰將在10月13號迎戰希臘，力拚拿下各項賽事8連勝。

芬蘭前鋒普基12碼破網。（路透）

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