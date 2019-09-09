U18直擊》挑眉、外野美技、領先11分盜本壘 羅暐捷充滿驚奇

羅暐捷。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕U18世界盃冠軍台灣英雄今天載譽歸國，台美冠軍戰先發左外野手羅暐捷兩次「神守備」，沒收美國兩支長打，絕對是奪冠功臣，也讓人見識到守備的重要性；這屆U18日本就因內野守備「誤」事，先後不敵台灣、南韓。

事實上，三級棒球時期羅暐捷幾乎沒練過外野，多半擔任捕手，他表示，是這次進U18集訓才密集練習外野守備，平常也會跟岳政華請教如何守外野，相較之下，對自己打擊比較有信心。

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即使是半路出家的外野手，羅暐捷依然演出兩次美技守備，就連美國教頭萊格特都盛讚羅暐捷這兩個守備很關鍵。羅暐捷表示，很想贏球，盡自己所能幫助球隊。

羅暐捷本週四像統一獅報到，他表示，有跟岳政華講，看誰先上一軍，至於未來蹲捕還是守外野，就看教練團安排。

羅暐捷這屆U18堪稱驚奇之旅，先是對西班牙之役擔任先發捕手，戰況激烈之際，他蹲捕接界外球未成，結果對攝影鏡頭挑眉，而有「挑眉哥」的封號；對日本關鍵比賽不但敲出2分打點致勝安打，也有外野守備美技。

六強複賽對澳洲之戰也很妙，台灣隊已領先11分，羅暐捷竟然還盜本壘，惹得澳洲全隊很不爽，想用觸身球報復；台美冠軍戰不但兩次精采守備，還敲安打，打回全隊第2分，各方面都有令人印象深刻的表現。

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