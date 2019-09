籃球世界盃》米爾斯關鍵抄截氣走法國 澳洲分組第一進8強

米爾斯成為隊史11年來首度在世界盃飆破30分的澳洲球員。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕世界盃男籃16強賽最後一天,L組提前晉級8強的法國與澳洲今天正面對決,分組龍頭面子之爭,米爾斯(Patty Mills)灌進全隊最高的30分,並在決勝時刻抄截得手,率隊終場以100:98逆轉擊敗法國,以分組第一之姿進入8強。

陣中擁有多名NBA球星的法國與澳洲上半場戰況膠著,兩隊以46:46打成平手。易籃後,兩隊主力球星富尼耶(Evan Fournier)與米爾斯上演飆分秀,前者單節灌進14分,而後者表現則以13分緊追,富尼耶率隊打出一波9:0的小高潮,幫助法國在第三節以75:71領先。

富尼耶。(法新社)

澳洲在第四節吹起反攻號角,拜恩斯(Aron Baynes)在6分57秒勾射得手,助隊以80:79超前,澳洲雖然一度將領先擴大到5分,但法國在後方苦苦緊咬,富尼耶飆進追平三分彈,兩隊不斷互換領先,法國明星中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)在最後29秒5犯畢業,戴拉夫多瓦(Matthew Dellavedova)最後5秒成功製造犯規,2罰中1以99:98超前,阿爾比西(Andrew Albicy)在執行最後一波球權時出現要命失誤,被米爾斯抄截成功,法國最後採取犯規戰術也為時已晚,澳洲終場以100:98逆轉獲勝,5戰全勝拿下分組第一。

米爾斯攻下全隊最高的30分,英格斯(Joe Ingles)挹注23分,拜恩斯砍進5顆三分球,貢獻21分、5籃板;法國富尼耶攻下全場最高的31分,另有6籃板和4助攻,德科洛(Nando De Colo)轉得26分,巴頓(Nicolas Batum)則有16分、3籃板和3助攻的表現。

拜恩斯。(歐新社)

.@Patty_Mills' the first player since 1998 to have scored 30+ points in a #FIBAWC game! #AustraliaGotGame@spurs @BasketballAus pic.twitter.com/SxwI7S1uU5