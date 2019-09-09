籃球世界盃》米爾斯關鍵抄截氣走法國 澳洲分組第一進8強

米爾斯成為隊史11年來首度在世界盃飆破30分的澳洲球員。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃16強賽最後一天，L組提前晉級8強的法國與澳洲今天正面對決，分組龍頭面子之爭，米爾斯（Patty Mills）灌進全隊最高的30分，並在決勝時刻抄截得手，率隊終場以100：98逆轉擊敗法國，以分組第一之姿進入8強。

陣中擁有多名NBA球星的法國與澳洲上半場戰況膠著，兩隊以46：46打成平手。易籃後，兩隊主力球星富尼耶（Evan Fournier）與米爾斯上演飆分秀，前者單節灌進14分，而後者表現則以13分緊追，富尼耶率隊打出一波9：0的小高潮，幫助法國在第三節以75：71領先。

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富尼耶。（法新社）

澳洲在第四節吹起反攻號角，拜恩斯（Aron Baynes）在6分57秒勾射得手，助隊以80：79超前，澳洲雖然一度將領先擴大到5分，但法國在後方苦苦緊咬，富尼耶飆進追平三分彈，兩隊不斷互換領先，法國明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）在最後29秒5犯畢業，戴拉夫多瓦（Matthew Dellavedova）最後5秒成功製造犯規，2罰中1以99：98超前，阿爾比西（Andrew Albicy）在執行最後一波球權時出現要命失誤，被米爾斯抄截成功，法國最後採取犯規戰術也為時已晚，澳洲終場以100：98逆轉獲勝，5戰全勝拿下分組第一。

米爾斯攻下全隊最高的30分，英格斯（Joe Ingles）挹注23分，拜恩斯砍進5顆三分球，貢獻21分、5籃板；法國富尼耶攻下全場最高的31分，另有6籃板和4助攻，德科洛（Nando De Colo）轉得26分，巴頓（Nicolas Batum）則有16分、3籃板和3助攻的表現。

拜恩斯。（歐新社）

.@Patty_Mills' the first player since 1998 to have scored 30+ points in a #FIBAWC game! #AustraliaGotGame@spurs @BasketballAus pic.twitter.com/SxwI7S1uU5 — Basketball World Cup （@FIBAWC） 2019年9月9日

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