籃球世界盃》連兩戰讓對手得不到55分 波總透露美國隊防守祕訣

總教練帕波維奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆世界盃美國男籃隊遭遇大咖退隊潮，在A.戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）宣布不打後，多位明星球員也陸陸續續退出，星度大幅減低，雖然戰力下修，仍有與他隊抗衡的實力，目前仍未嘗敗績，近兩戰甚至總共只讓對手得到98分，今總教練帕波維奇（Gregg Popovich）也透露美國隊滴水不漏的防守祕訣。

本屆美國夢幻隊徵召不順，與最初公布的大名單相比，共有18位球員因傷或個人因素退賽，包括哈登、雷納德和A.戴維斯等球星，被評為是近年「星度」最低的夢幻隊。

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今年美國隊被評為是近年「星度」最低的夢幻隊。（美聯社）

雖然缺少超級巨星、進攻表現也不夠穩定，但美國隊迄今所有比賽不僅仍維持不敗之姿，4場比賽對手的命中率更只有36%，近兩場對上日本、希臘的比賽，分別只讓對手拿下45、53分，合計失分僅98分，這也是自1988年漢城（今首爾）奧運之後，夢幻隊失分最少的連續兩戰。

而美國隊總教練帕波維奇日前在接受《美聯社》記者Tim Reynolds採訪，當他被問到為何球隊能在防守上繳出那麼出色的成績時，帕波維奇幽默地表示，「我只有跟他們說，要是他們防守沒有做到這樣程度的話，回去他們NBA的合約就會馬上作廢。」

總教練帕波維奇搞笑透露美國隊滴水不漏的防守祕訣。（歐新社）

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