足球》台灣明主場戰尼泊爾 力拚世足資格賽第二輪首勝

台灣男足明將在主場迎戰尼泊爾。（取自足協官網）

〔體育中心／綜合報導〕2022卡達世界盃資格賽第二輪，台灣男足將在明天晚上7點10分於主場台北田徑場迎戰尼泊爾，台灣隊總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）今天公布出賽名單，期盼選手們能搶下勝利，取得歷史性的世界盃資格賽第二輪首勝。

尼泊爾的世界盃資格賽首戰出師不利，在科威特客場以0：7慘遭痛擊，休息不足5天的狀態下又要飛行超過12小時來到台北進行第二場賽事，對於尼泊爾選手會是相當嚴峻的考驗。相較之下，台灣隊主力邊路陳浩瑋上一場雖然傷退，但傷勢已無大礙可正常出賽，對於急需陳浩瑋邊路破壞力的台灣隊是一大利多。同時因為賽程變動，台灣隊取得難得的主場二連戰優勢，在自家主場以逸待勞等待尼泊爾來台比賽，體能調整上已經佔有先機。

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在官方賽前記者會上，尼泊爾總教練 Johan Kalin 表示：「尼泊爾的賽程比較密集，調整上也相對比較不容易，但我們也做了充分的準備，希望可以複製6月在高雄的表現。飛到台灣花了3天，我們只能做慢跑跟基本的恢復，但這就是比賽，我們也只能接受這樣的安排。」

台灣隊總教練蘭卡斯特表示：「他相信球員在這幾天已經完全的恢復狀態，心態上球員也已經準備好了。針對前一場的比賽和尼泊爾的近幾場賽事也已經分析完成，希望能夠在明天的比賽拿出不同的東西。」

對於明天將迎戰尼泊爾，隊長陳柏良說：「希望明天能夠拿出訓練的內容，相信明天的比賽我們會有很多機會，我們希望能夠把握住這些機會並帶回這重要的3分。」

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