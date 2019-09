足球》「生氣又糊塗的輸家」 南韓記者回嗆義大利前鋒

維耶里砲轟時任主裁判莫瑞諾(右)。(取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕2002年日韓世界盃,南韓隊勢如破竹,儘管飽受爭議,但仍連續淘汰西班牙與義大利等歐洲強權,並殺入最終4強。不過近期一位義大利名將再次抱怨裁判當年的不公時,卻遭一名南韓記者在推特上回嗆。

前義大利前鋒維耶里(Christian Vieri)日前接受西媒《馬卡報》的採訪時砲轟02年世界盃執法義大利與南韓之戰的主裁判莫瑞諾,「我們在比賽的時候就發現裁判動了手腳,原本有很多機會,但那個裁判的吹判真的太可笑了。」

請繼續往下閱讀...

「這種事情如果發生在聯賽我還能夠諒解,但那一次是世界盃耶。真的從來都沒想過這種事竟然發生在全世界矚目的比賽上,如果我是南韓球員,我會感到羞恥和慚愧。」

不過此言一出,讓一名叫Steve Han南韓記者相當不滿,他在推特上回嗆:「17年後,維耶里還是一位生氣又糊塗的輸家。他說南韓球員應該為那場比賽感到羞恥和羞愧?這真的太好笑了,那場比賽南韓被吹的犯規明明比義大利還要多。」

19 years later, Vieri is still a sore, confused loser. He tells Marca that “Korean players should feel embarrassed” to have beaten Italy in 2002 as the referee ignored Korea’s fouls. What a joke. More fouls were called against Korea than Italy that day. https://t.co/d1Smq5lPmV pic.twitter.com/mbwV6nPCeG