U18世界盃》慘寫近4屆最爛成績 日本隊回家還掃到「颱風尾」

甲子園明星隊在本屆U18世界盃僅獲得第5名。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕由甲子園明星隊組成的日本國家隊，在本屆U18世界盃棒球賽表現不如預期，僅獲得第5名的成績，是日本隊自2013年以來首度無緣前3名，沒想到更慘的是預訂早上11點就要返國的日本武士們，回家還遇上颱風攪局全隊被迫滯留機場，此趟韓國行真是禍不單行。

更慘的是日本關東地區今受到15號颱風「法西」侵襲，造成成田機場聯外交通中斷，一度有近7000名旅客滯留機場動彈不得，上午11點就到達南韓機場的日本隊，原訂要搭乘下午2時過後的航班回國，沒想到飛機到下午5時還在成田機場未起飛，代表隊成員只能繼續在釜山金海國際機場等待。

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而日本隊預賽以4勝1敗的成績晉級，唯一1敗就是因為大雨攪局，1：3裁定輸給台灣隊，今在遇到這樣有家歸不得的慘況，也讓隨隊的日本高校野球連盟（高野連）事務局長竹中雅彥哭笑不得地說：「對上颱風真的就贏不了。」

颱風侵日影響返家路，強投奧川恭伸和其他日本代表隊員滯留在釜山金海機場。（圖片取自體育報知）

本屆U18世界盃日本代表隊星光熠熠，由「怪物高中生」佐佐木朗希領軍，又有奧川恭伸、西純矢等王牌投手坐鎮，原被看好是本屆奪冠大熱門，不過佐佐木和奧川賽前都傳出身體有狀況，預賽都未登板，而日本復賽先遭南韓逆轉吞敗，隨後又爆冷輸給澳洲，不但無緣冠軍戰，連季軍戰都不了，最後複賽2勝3負僅以5名坐收。

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