籃球世界盃》最弱「夢幻隊」仍無敵 沃克領軍擊退巴西晉級八強

沃克。（取自FIBA官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕衛冕軍美國隊今於世界盃男籃賽碰上巴西，最終89：73獲勝，5勝0敗晉級，8強淘汰賽將遭遇法國。巴西輸球，也助攻捷克搭上8強列車。

巴西只有贏球才能晉級，上半場緊咬美國，僅落後4分；但易籃後體力下滑，落後分數逐漸擴大；末節美國隊再拉出一波16：4的攻勢，領先達20分以上，也宣判巴西隊的死刑。

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美國隊透納和沃克表現最佳，皆攻下16分，加上防守出色，迫使巴西出現多達15次失誤，加上禁區得分42：38力壓隊手，團隊籃板也多了4個，成為獲勝關鍵。

美國本屆要挑戰三連霸，賽前徵召不順，加上傷兵成群，被認為是近年最弱「夢幻隊」，但美國關關難過關關過，複賽後漸入佳境，目前5戰全勝晉級，衛冕之路只剩下3場。

巴西在世界盃得分沒超過75分，戰績是1勝18敗，此戰火力熄火，仍未跨過此門檻，無緣晉級。

捷克暌違37年重返世界盃賽，就成為超級黑馬，陣中僅有史托倫斯基（Tomas Satoransky）是NBA球員，今雖以7分之差落敗，與巴西和希臘都是3勝2敗，但靠著淨勝分優勢，隊史首度進入8強。

本屆八強全數出爐，分別是美國、捷克、澳洲、法國、塞爾維亞、阿根廷、西班牙和波蘭。

透納。（取自FIBA官網）

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