基襪大戰最終回 今日賽事預告與轉播

派克斯頓。（資料照，法新社）

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大聯盟例行賽，早上7點美聯龍頭洋基續戰紅襪，洋基由派克斯頓（James Paxton）掛帥先發迎戰紅襪勝投王羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。派克斯頓最近7次先發都拿勝投，將挑戰先發8連勝。另外，早上10點印地安人作客天使，旅美選手張育成有望與大谷翔平同場較勁。

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日職方面，日本火腿作客羅德，「大王」王柏融近況低迷，連續12個打數未能擊出安打，本季對戰羅德打擊率更僅有1成28，王柏融能否一掃低迷狀態打出安打，備受球迷關注。

中職下半季戰況愈演愈烈，統一獅在台南主場迎戰富邦悍將，兩隊上演「土洋大對決」，悍將由江國豪先發挑戰中職首勝，統一則是羅里奇主投。悍將距離龍頭中信兄弟僅半場勝差，有機會一舉登頂。

世界盃籃球賽來到8強賽事，晚間19:00塞爾維亞對戰阿根廷，塞爾維亞本屆賽事被看好為奪冠大熱門，對上未嘗敗績的阿根廷勢必精彩可期。晚間21:00「無敵艦隊」西班牙對陣波蘭，西班牙陣中雖有NBA球員助陣，但波蘭在各項數據與西班牙只有些微之差，想必也是場硬仗。

MLB

07:00 洋基@紅襪 民視、FOX體育、FOX體育3台

10:00 印地安人@天使 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 火腿@羅德 FOX體育2台、FOX體育3台

中職

18:35 富邦悍將@統一獅 ELEVENSPORTS2

世界盃籃球賽

19:00塞爾維亞@阿根廷

21:00西班牙@波蘭

轉播單位:ELEVENSPORTS1

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