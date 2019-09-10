羽球》周天成積分小漲續居世界第2、戴資穎積分小降排第4

周天成奪生涯第3座台北公開賽冠軍後積分升至8萬6678分，續居世界排名第2。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今日更新世界排名，台灣一哥周天成奪生涯第3座台北公開賽冠軍，積分升至8萬6678分，續居世界排名第2；放棄衛冕的戴資穎再被扣分，以8萬8895分，維持在世界排名第4。兩人將於9月17日超級1000系列中國公開賽及9月24日超級500南韓公開賽登場。

在台北小巨蛋進行的台北公開賽，周天成即使32強、8強及4強都遇3局大戰，不只能驚險勝出，他決賽以一面倒方式力壓南韓好手許侊熙，於地主球迷前捧冠，成功捍衛主場，本週積分獲小幅提升。

請繼續往下閱讀...

這座台北賽冠軍價值7000分，周天成能把今年超級500新加坡公開賽4強的6420分換掉，積分小漲580分至8萬6678分。不過，周天成接下來有保分壓力，他去年中國公開賽4強及南韓公開賽冠軍。

周天成預計14日飛往中國常州備戰，他首戰對手為泰國的佩爾帕達布；南韓賽遇上另一泰國選手塔馬辛。

有趣的是，周天成本季首輪若對到泰國選手，都能為該站賽事奠定好的開始，亞錦賽、新加坡公開賽、印尼公開賽、台北公開賽首戰都強碰泰國人，分別在亞錦賽、新加坡闖入4強，印尼、台北更收下冠軍。

戴資穎維持在世界排名第4。（資料照，路透）

戴資穎在世錦賽進帳7200分，積分升至9萬2625分，但上週少掉去年雅加達亞運金牌9200分，本週扣除去年台北公開賽冠軍7000分，連2週碰上扣分黑暗期。

戴資穎連2週中國公開賽、南韓公開賽出賽，中國賽首輪對馬來西亞的謝抒芽，南韓賽遭遇泰國的布莎南。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法