MLB Live》張育成首打席吞K 印地安人 3：1天使

第二局

二局下，普侯斯敲出左外野陽春砲，天使打破鴨蛋、追成1：3。

二局上，雷耶斯（Franmil Reyes） 獲保送，下一棒奇普尼斯（Jason Kipnis）轟出中外野方向兩分砲，印地安人3：0領先。下一棒培瑞茲（Roberto Perez）敲安上壘，接著張育成上場打擊，2好1壞後天使投手山度瓦（Patrick Sandoval）投出一顆偏離好球帶的外角曲球，張育成沒有揮棒，遭主審拉弓箭判三振。

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第一局

一局下，一出局後佛列契（David Fletcher）安打上壘，大谷翔平上場打擊，他敲出三壘方向界外飛球遭到張育成接殺。

一局上，林多（Francisco Lindor）選到保送、莫卡多（Oscar Mercado） 安打攻占一二壘，一出局後普伊格（Yasiel Puig）適時安打將壘上跑者送回，印地安人先馳得點1：0領先。

賽前報導

張育成昨役3打數吞下2K，打擊率下降到0.211，今擔任先發第九棒守三壘，印地安人隊派出畢伯（Shane Bieber）先發，對決天使山度瓦（Patrick Sandoval），日籍好手大谷翔平先發第三棒指定打擊。

印地安人先發打線

1. 林多（Francisco Lindor） SS

2. 莫卡多（Oscar Mercado） CF

3. 山塔納（Carlos Santana） 1B

4. 普伊格（Yasiel Puig） RF

5. 盧普洛（Jordan Luplow） LF

6. 雷耶斯（Franmil Reyes） DH

7. 奇普尼斯（Jason Kipnis） 2B

8. 培瑞茲（Roberto Perez） C

9. 張育成 3B

先發投手：Shane Bieber

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