MLB》槍擊案後回波士頓開球 老爹感性致詞場面動人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日為洋基與紅襪系列戰最後一場比賽，紅襪在賽前邀請了傳奇球星歐提茲（David Ortiz）回來開球，他也特別在開球後感性致詞，謝謝所有人在槍擊案後對他的關心與愛護，場面令人動容。

今天是歐提茲6月初在家鄉多明尼加發生槍擊意外後首次的公開亮相，當時事發後紅襪隊也安排了專機將他送回麻州治療，日前他在動了三次手術後出院，據了解術後狀況良好、正在等待完全康復。

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在綠色怪物滿場球迷的歡呼、以及兩隊球員的掌聲中，老爹緩緩從休息區走向投手丘，把球投進老隊友紅襪捕手瓦瑞泰克（Jason Varitek）的手套。

隨後老爹也感性發言表示，要感謝上帝讓自己這個機會在這裡與大家在一起、感謝紅襪這個家庭一直以來對他的愛護與支持，謝謝球迷這陣子幫他祈禱能度過難關，最後他也謝謝紅襪所有隊友們、以及洋基隊球員，包括他的多年好友沙巴西亞（CC Sabathia）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）等人，最後老爹在全場球迷歡呼下退場，並坐在靠近休息區的場邊位置觀賞本季最後一場基襪大戰。

老爹歐提茲受邀回芬威球場開球。（美聯社）



老爹在歡呼聲進場。（法新社）

老爹將球投出。（法新社）

老爹開球完後在場邊觀戰。（法新社）

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