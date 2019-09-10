MLB》不爽跟明星捕手搭配 「雷神」暴怒槓上總教練

雷神因搭檔捕手對球團發飆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會正在衝刺季後賽，但卻傳出球隊內部有狀況，美媒報導「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）不想跟明星捕手拉莫斯（Wilson Ramos）搭配，與總教練和總管起衝突，但總教練堅決不讓步。

《紐約郵報》指出，昨天擔任先發的雷神，發現是由拉莫斯蹲捕後勃然大怒，與總教練和總管激烈對峙，但球團高層並沒有讓步，拉莫斯打滿全場貢獻4支3有3打點，而先發的雷神只投5局就退場，送出5K但丟4分皆為責失，最終無關勝敗。

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大聯盟官網指出，雷神與替補捕手尼多（Tomas Nido）、李維拉（Rene Rivera）搭配，確實比較能有效率地贏球，11場先發共73局的防禦率為2.22，但與拉莫斯搭檔的15場先發，92局投球的防禦率為5.09。

ESPN則以打擊表現，說明大都會在進攻端的考量，拿過國聯銀棒獎的拉莫斯，本季表現開低走高，讓球隊更加倚重拉莫斯，下半季打擊率有3成42水準，本季出賽126場打擊率2成98，貢獻14轟71打點，而尼多和李維拉兩位替補捕手，2成打擊率和個位數全壘打成績，火力都不及拉莫斯。

大都會希望倚重拉莫斯的火力。（資料照，歐新社）

大都會教練卡拉威（Mickey Callaway）強調，不可能讓每個人都開心，而且在這個時間點上，贏球才是重點、而不是讓誰開心，「我已經跟Syndergaard說了，名單上會有不同的捕手蹲捕，而他也知道當先發名單貼出來，他就是上場去比賽。」

大都會教練卡拉威也說，選擇捕手時確實有把雷神考慮進去，但他們也想盡可能把拉莫斯排進打線，對於這次球員不滿調度，總教練也強硬表明立場：「我不擔心他們的喜好是什麼，我們知道的就是，我們把名單排出來，然後他們上場比賽。」

大都會教練卡拉威強調，球隊現在正在努力打進季後賽，其他的都被擺到一旁，「我們會在任何時候，都繼續把最好的球員放在場上，我們每一位上場的球員，都會盡他們所能去競爭，只為球隊操心。」而關鍵人物雷神今天賽前並未受訪。

總教練強調球員就是得聽從調度。（資料照，法新社）

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