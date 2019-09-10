NBA》要就拿首輪籤來換？ 灰熊不打算買斷伊古達拉

伊古達拉可能迎接職涯最後一季。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕前勇士3冠老將伊古達拉（Andre Iguodala）可能迎接生涯最後一季，最新消息指出，新東家灰熊目前不打算買斷伊古達拉合約，希望他按時報到季前訓練營。

今年35歲的伊古達拉，已是聯盟15年沙場老將，在勇士拿了3枚冠軍戒，曾獲選總冠軍賽MVP，上季後因為勇士要騰出薪資空間，吸收新血羅素（D'Angelo Russell）的頂薪合約，現有合約只剩1年的伊古達拉，被交易到灰熊。

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當時外界普遍認為，重建中的灰熊會釋出伊古達拉，讓他自由與其他球隊簽約。多家美媒報導，快艇、湖人和火箭等強隊，都有意願延攬伊古達拉。然而《The Athletic》Shams Charania最新消息指出，灰熊現階段無意買斷伊古達拉的合約，希望他在季前訓練營正常報到。

Shams Charania表示，伊古達拉很可能是最後1年打球，灰熊此舉可能讓伊古達拉無法在心儀球隊結束職涯。《CBS SPORTS》分析，伊古達拉顯然不會想留在重建中、以年輕球員為核心的灰熊，但灰熊也肯定不會想白白送走伊古達拉，就看雙方誰先讓步。

《紐約時報》透露，除非有球隊願意拿首輪籤來換，否則灰熊打算留下伊古達拉。另一方面，由於伊古達拉已經在季後被交易過1次，就算灰熊買斷伊古達拉的合約，受限於聯盟規章，伊古達拉最快要在美國時間12月15日，才能為新東家出賽。

灰熊目前不打算買斷伊古達拉的合約。（資料照，歐新社）

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