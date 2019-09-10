MLB》洋基傳來壞消息！外野驚奇賽季恐提前報銷

塔克曼昨因傷提前退場。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年深受傷兵問題所苦，今確定再損失一名大將，本季表現突飛猛進的外野手塔克曼（Mike Tauchman）確定因左小腿二級拉傷必須缺陣6至8週，剩餘賽季可能報銷。

塔克曼昨役先在4局上開轟，但該局下半在接紅襪隊霍特（Brock Holt）擊出的安打球後，左腳就感到不適，據他形容「感覺被踢了一腳一樣。」隨後他在進行檢查後，確定是左小腿二級拉傷，不僅無法在球季結束後歸隊，可能也趕不上季後賽開打。

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今年初從洛磯被交易而來後，塔克曼在87場的出賽裡繳出打擊三圍.277/.361/.504、13轟的表現，攻擊指數是水準之上的.865，在洋基多位外野傷兵缺陣之下，意外打出驚奇成績。

在塔克曼受傷後洋基總教練布恩（Aaron Boone）也透露外野布局，他的位置目前將由梅賓（Cameron Maybin）頂替，此外剛從小聯盟歸隊的佛雷澤（Clint Frazier）、內野工具人韋德（Tyler Wade）與瓦雷拉（Breyvic Valera）都會是必要時候的替補人選。

布恩也表示，陣中強打史坦頓（Giancarlo Stanton）目前持續在洋基於坦帕的基地進行模擬練習，有望最快在下週歸隊，

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