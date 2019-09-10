鐵人三項》挪威選手戴宮廟帽奪冠 發文表白「我愛台灣！」

艾登頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽子在鐵人三項世錦賽奪冠。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）近日在法國尼斯舉行的Ironman 70.3 鐵人三項世錦賽奪冠，衝線時頭戴彰化「埔鹽順澤宮」帽子引發熱議，他今天稍早在IG發動態回應，寫下：「我愛台灣！」

艾登今天發文表示很愛台灣。（取自IG）

艾登寫道：「我真的很愛台灣！30分鐘的電視節目談論了我的帽子...哈哈，好不真實」，還附上《關鍵時刻》中劉寶傑談這頂帽子的YOUTUBE連結。

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艾登日前頭戴埔鹽順澤宮的帽子在三鐵世錦賽奪冠，在台灣經過媒體報導後爆紅，被稱為有幸運物加持，連日吸引民眾上前索取，不過廟方庫存只剩40多頂，一下就發光，廟方人員不捨民眾遠來卻敗興而歸，甚至主動獻出自己的帽子贈予，但索帽民眾不斷湧來，廟方在信徒答應捐助下，決定加訂1000頂，

事主艾登表示，這頂帽子其實是在日本的街頭撿到的，當時他就覺得神秘，他詢問日本朋友帽子上寫什麼，但日本朋友也不清楚，只說「應該來自台灣」，他也在稍早在IG上向台灣告白，並表示：「而且從我戴了這帽之後就多了好多追蹤者...我現在有『向上滑動查看更多』這個功能了！」（IG為超過1萬名追蹤者的企業用戶所設置的功能）

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