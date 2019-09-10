歐國盃資格賽》德布勞內1球3助攻太狂！ 比利時4球痛宰蘇格蘭

德布勞內全場3助攻，外加1進球，率領比利時大勝蘇格蘭。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲國家盃資格賽I組賽事，由「歐洲紅魔」比利時作客蘇格蘭，比利時靠著曼城中場大將德布萊內（Kevin De Bruyne）穿針引線，全場送出助攻「帽子戲法」，外加1顆入球進帳，終場比利時以4：0擊潰蘇格蘭，目前小組賽6戰全勝暫居龍頭。

比賽剛開賽第9分鐘，比利時發動一次快速反擊，德布勞內在左路帶球，將球橫傳給右路切中的盧卡庫（Romelu Lukaku），這位今夏剛從曼聯轉隊至國際米蘭的前鋒輕鬆將球給推射入網，替比利時先馳得點。

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比賽第24分鐘，德布勞內再度送出好球，這位28歲明星球員於右路禁區外側一腳傳至禁區門前，現效力J1聯盟神戶勝利船的後衛維爾馬輪（Thomas Vermaelen）在門前將球補進，幫助比利時取得兩球領先。

比賽第32分鐘，又是德布勞內的表現！他利用角球機會將球準確送到隊友的位置，熱刺的中後衛阿爾德韋雷爾德（Toby Alderweireld）直接頭錘破門得手，幫助比利時半場就取得3：0大幅領先，而德布勞內也在上半場就完成3次助攻的成就。

德布勞內除了助攻還會進球！比賽終了前，下半場第82分鐘，他再補上一顆進球，幫助比利時鎖定勝局，即便陣中王牌前鋒阿扎爾（Eden Hazard）未能出賽，但靠著德布勞內整場神猛的表現，率領歐洲紅魔最終以4：0戰勝蘇格蘭穩居分組龍頭寶座，FIFA世界排名依舊保持第一。

目前歐國盃資格賽I組6支球隊全數已賽6場，比利時6戰全勝積分18分排第一，俄羅斯15分居次，接著三四名是塞普勒斯和哈薩克的7分，蘇格蘭僅6分排在第5，墊底的聖馬利諾6戰全敗，積分尚未開胡。

盧卡庫本場攻進1球1助攻，也是比利時的致勝功臣之一。（歐新社）

阿爾德韋雷爾德頭在半場前錘破門成功。（歐新社）

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