網球》最美女大生！「丹麥甜心」進哈佛商學院 興奮秀校服照

沃茲妮雅琪開學第一天與校園合影。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕「丹麥甜心」球后沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）從今天起即將多了一個新身分，就是哈佛商學院的學生，日前她在推特秀出開學第一天的照片，流露滿滿喜悅之情。

目前世界排名第17的沃茲妮雅琪在溫網開打前才與前NBA明星球員李伊（David Lee）完婚，如今人生又迎來新階段。

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根據丹麥媒體報導，沃茲妮雅琪將參與哈佛商學院一個叫「跨界商業（Crossover Into Business）」的計畫，這個為期一學期的課程目的在於讓運動員能提早為退休後的事業第二春做準備，每個人都會有一名哈佛MBA學生擔任導師，這是為期4個月的計畫，12月將會舉行小組發表。

事實上，WTA一直在網球選手間推廣這項運動，希望能讓沒有學士學位的球員有進修的機會，德國好手佩珂薇琪（Andrea Petkovic）、美國老將桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）也都曾經修習這門課程。

沃茲妮雅琪對於能重返校園感到相當興奮，最近不斷在Instagram的限時動態秀出她為了開學做的採買準備、今天開學後也分享了哈佛商學院的上課情形，顯然非常開心能重拾學生身分。





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