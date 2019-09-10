MLB》艾瓦瑞茲破菜鳥紀錄 太空人前2局6轟史無前例（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨天以21：1血洗水手，今天換拿運動家開刀，前2局狂掃6轟為大聯盟史上首見，美聯新人王熱門艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）雙響，締造隊史菜鳥開轟新紀錄，太空人以15：0完封運動家，單場7轟平隊史最佳，兩戰合轟36分則寫隊史新猷。

在最熟悉的美麗果球場，今天的客人換成運動家，太空人繼續開轟熱情款待，首局柏格曼（Alex Bregman）三分砲起頭，艾瓦瑞茲背靠背開轟，締造隊史菜鳥紀錄，下一局追加一轟，單場雙響將紀錄堆高到24轟，而太空人也成為大聯盟史上首支在前2局就敲6轟的球隊。

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太空人前2局扛6轟，大聯盟史上首見。（法新社）

艾瓦瑞茲雙響寫隊史紀錄。（法新社）

太空人2局打完已經11：0海放運動家，大聯盟推特疾呼「他們昨天得了21分，今天接著繼續打」，適逢美式足球季開打，應景笑說太空人在今晚的「美式足球賽」早早就大幅領先。太空人全場敲出7轟平隊史最佳、相隔19年再達陣，多位球員都持續締造生涯單季開轟新高。

今天全場6支4、猛敲6分打點的艾瓦瑞茲，單場雙響讓菜鳥年全壘打數來到第24支，締造隊史新紀錄，超越原紀錄保持人柯瑞亞（Carlos Correa）的22轟，柯瑞亞在2015年轟破隊史菜鳥單季紀錄，該年勇奪美聯新人王。而再度「很無聊」的太空人葛蘭基（Zack Greinke）先發6局無失分，摘本季第15勝。

太空人單場7轟平隊史紀錄。（美聯社）

葛蘭基獲本季第15勝。（USA TODAY Sports）

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