手腳要快！世界12強棒球賽門票今天中午開賣

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〔記者蘇孟娟／台中報導〕2019年第2屆世界12強錦標賽將於11月5日至7日在台灣（台中、桃園）舉行，台中市運動局指出，其中B組賽事將在台中市洲際棒球場舉行，預計有日本、委內瑞拉、波多黎各及我國4支隊伍一同較勁，賽事門票訂9月10日中午12時正式開賣，以往開賣不久均被秒殺，球迷搶票手腳要快。

運動局指出，世界棒壘總會（WBSC）為打造更精緻、更精采、更多元的比賽平台，比照奧運、亞運及世界經典賽，自2015年起規劃世界級大賽「PREMIER 12」舉辦世界12強棒球錦標賽，2019年第2屆世界12強錦標賽將於11月5日至7日在台灣（台中、桃園）舉行。

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運動局說明，此次參賽國家將由去年年終「世界棒壘球聯盟棒球世界排名（WBSC Baseball World Rankings）」前12的國家獲得參賽資格，包括墨西哥、美國、荷蘭、多明尼加、日本、委內瑞拉、波多黎各、韓國、古巴、澳洲、加拿大及台灣。

比賽共分為A、B、C三組，B組賽事將在台中市洲際棒球場舉行，預計有日本、委內瑞拉、波多黎各及我國四支隊伍一同較勁；日本隊將派出全明星隊與賽，以吸引眾多日本球迷來台觀賽，賽事精采可期。

運動局表示，門票將在9月10日中午12時正式開賣，想要搶購門票的球迷請注意，門票將在全家超商售票通路開賣，開放每場次購買時間為至該場前一天的23:59截止；現場購票則為2小時前開放，數量視實際剩餘情況而定。

運動局表示，台中市多年來推廣棒球運動不遺餘力，將藉由賽事機會，全力向世界行銷台中市，期望繼2015年第1屆世界棒球12強賽後，2019年再次帶起台中棒球運動旋風，歡迎全台灣和海內外所有球迷到台中體驗棒球魅力。

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