籃球世界盃》MVP字母哥領軍 希臘被拒於8強外不滿抗議

亞德托昆波提前五犯離場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃16強最後一天，「希臘怪物」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）昨晚在第四節提前犯滿畢業，希臘隊雖然最後還是以84：77贏了捷克，但淨勝分不夠多，仍被拒於八強門外，希臘方面對執法裁判不滿，賽後提出抗議。

亞德托昆波貴為今年NBA的年度MVP，領軍的希臘賽前還被看好為可衝擊衛冕冠軍美國的勁旅，昨晚對上捷克一役，希臘要贏12分以上才能夠晉級八強，第四節最後5分鐘，希臘已經領先到10分，亞德托昆波卻在此時被吹5犯畢業，最後個人拿下12分、9籃板，希臘最後只贏了7分，由美國和捷克拿下最後2張八強門票。

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希臘隊為此感到震怒，教頭Thanasis Skourtopoulos表示：「亞德托昆波沒有得到他應該有的尊重，他被吹的第二、三、五次犯規都不能在這種球員上出現。」希臘隊方面要求FIBA對執法的三名裁判進行處分，希望他們接下來不再吹判剩餘世界盃賽事。

亞德托昆波是史上首位頂著MVP頭銜參加世錦賽的NBA年度MVP，過去僅有3人曾經參加過奧運會，分別是1992年的麥可喬丹、2008年的Kobe、2012年的詹姆斯，這3人都代表美國隊，該年都抱走金牌。

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