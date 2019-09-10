MLB》勇士近況超級火燙 近11場比賽勇奪10勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今推派佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）掛帥先發，作客面對費城人，這名右投今主投7局僅被敲3安失1分，另還送出7張老K，再加上阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）的首局首打席開轟，以及唐納森（Josh Donaldson）的三分砲助拳，終場勇士以7：2擊敗費城人。

佛提紐維奇今投7局失1分，收下本季第6勝。（美聯社）

1局上半，首名上場的打者阿庫尼亞瞄準內角偏高的速球出棒，打成中左外野方向的首局首打席紅不讓，幫助勇士先馳得點，接著再靠著喬伊斯（Matt Joyce）的雙殺打擠回1分，勇士取得2：0領先。

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2局上半勇士的阿爾比斯（Ozzie Albies）和國聯打點王佛里曼（Freddie Freeman）分別各敲出1支1分打點的安打，勇士再將比分拉開至4分差。直到5局下半費城人才因迪克森（Corey Dickerson）陽春砲開胡。

迪克森本場貢獻一發陽春砲。（今日美國）

比賽到了7局上半，前美聯MVP唐納森推打出右外野方向的三分砲，一棒將比賽定了調，即便9局下半赫南德茲（Cesar Hernandez）用一發陽春彈帶起反攻氣勢，但費城人後續無力，最終以2：7敗給分區龍頭勇士。

（影片來源：大聯盟官網）

費城人今推派王牌先發投手諾拉（Aaron Nola）先發，主投6局被敲6安失4分，苦吞本季第5敗，被勇士佛提紐維奇的7局失1分好投給比下去，佛提紐維奇則收下本季第6勝。

勇士近況超級火燙，近11場比賽勇奪10勝，目前戰績90勝55敗，依舊穩穩佔據國聯東區龍頭寶座。費城人在中止2連勝後，目前戰績74勝69敗，在國聯東區排名第3。

唐納森敲出關鍵拉開比分的三分砲。（法新社）

諾拉主投6局失4分苦吞敗投。（法新社）

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