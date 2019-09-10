MLB》風水輪流轉！洋基今完封紅襪 親手終結世仇美東三連霸

〔體育中心／綜合報導〕洋基與紅襪今展開四連戰的最後一場比賽，條紋軍靠著先發投手派克斯頓（James Paxton）繳出好投、捕手羅邁（Austin Romine）、厄謝拉（Gio Urshela）開轟助威下，終場以5：0封鎖世仇，不僅系列賽取得3勝1負優勢，更讓紅襪在美東王位競逐中正式被淘汰，目前僅能靠外卡晉級，今年進軍季後賽機會微乎其微。

派克斯頓繳出無失分好投、順利拿下13勝。（法新社）

雙方在前4局形成投手戰，第5局洋基第9棒捕手羅邁率先敲出陽春砲、助洋基先馳得點。7局洋基趁紅襪先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）退場後再次開啟攻勢，厄謝拉先敲出左中外野方向的陽春砲，接著羅邁、拉梅修（DJ LeMahieu）連續安打再得1分，拉梅修靠著賈吉（Aaron Judge）安打上到三壘後，托瑞斯（Gleyber Torres）敲高飛犧牲打將他送回，此局洋基攻下3分奠定勝基。

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捕手羅麥開轟。（法新社）

厄謝拉本季第19轟出爐。（法新社）

派克斯頓先發6.2局僅被敲4安、送出7K，順利收下本季第13勝，今年他對紅襪相當有壓制力，全季3勝1負，防禦率僅3.38。

紅襪羅德里奎茲其實表現亦不遜色，6局送出9K，僅被轟出一發陽春砲、失1分，可惜隊友火力遭封鎖、無法獲得得分之援，吞下本季第6敗。不過目前以17勝暫居紅襪勝投王的他，本季還剩3場先發，有望挑戰個人首度的20勝里程碑。

紅襪在此役輸球後，目前在美聯東區落後給洋基18.5場勝差，也確定中斷連續三年的美東霸主之位，在外卡則是落後給第二名的運動家8場勝差，雖未完全淘汰，但已希望渺茫。

羅德里奎茲還有機會挑戰20勝。（歐新社）

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