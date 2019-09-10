歐國盃資格賽》「坦克大軍」揮別被逆轉低潮 客勝北愛爾蘭登分組龍頭

德國以2：0戰勝北愛爾蘭，逆勢搶佔分組龍頭。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐洲國家盃資格賽C組賽事，德國作客暫居分組龍頭的北愛爾蘭，「坦克大軍」揮別前一場於主場被荷蘭以4：2逆轉，本場靠著全場高達74.5%的控球時間，以及下半場攻進兩球的表現下，終場德國以2：0 擊敗北愛爾蘭，兩隊皆已賽5場且積分皆為12分，比較淨勝球德國佔優而爬升至小組首位。

下半場比賽第48分鐘，效力萊比錫紅牛的左邊衛哈斯登柏格（Marcel Halstenberg），在禁區內因對手解圍球將球踢到他腳邊，哈斯登柏格未等球落地直接凌空抽射破網，這顆5星級的美技進球幫助德國先馳得點。

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哈斯登柏格以一記精采的凌空抽射，幫助德國先馳得點。（路透社）

傷停捕時第92分鐘，格納布里（Serge Gnabry）接獲替補上陣的隊友哈費爾茲（Kai Havertz）的妙傳，於門前右側小角度射門得手，幫德國賺進保險分，最終坦克大軍以2：0擊敗北愛爾蘭收下3分積分。

效力拜仁的年輕邊鋒格納布里，於92分鐘的進球幫助德國添上保險分。（法新社）

另外同個分組的強敵荷蘭繼上一場以4：2擊敗德國後，又再度攻進4球以4：0輕取實力相差一截的愛沙尼亞，其中前鋒巴貝爾（Ryan Babel）「梅開二度」，以及德佩（Memphis Depay）貢獻1球2助攻的表現最佳，「橘子軍團」已賽4場，積分來到9分暫居分組第3，落後德國及北愛爾蘭。

巴貝爾（圖中）面對愛沙尼亞單場獨進2球，幫助荷蘭以4：0獲勝。（法新社）

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