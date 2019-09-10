12強》最須提防的韓國投打 稻葉監督的「零順位」是這兩人

梁玹種（左）、金賢洙（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕結束6天訪韓行程後，日本隊監督稻葉篤紀也做出總結，點名起亞虎左投梁玹種和LG雙子強打金賢洙，是在12強賽中最需警戒的兩大投打好手。

韓媒今指出，稻葉篤紀在12強賽中，對韓國隊的「警戒對象零順位」是梁玹種和金賢洙這兩人。（註：零順位0순위是指在第一順位之上，有最優先之意。）

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為了年底12強和明年東京奧運，稻葉從3日起觀看4場韓職比賽後，已於昨天返日。韓媒也相當關注稻葉此行的情蒐結果，今根據多家日本媒體的報導，指出稻葉將梁玹種和金賢洙視為頭號警戒對象。

31歲的梁玹種本季已拿下15勝，在韓職勝投榜居第3，防禦率2.37則排第2，稻葉在3日也於現場觀看他對韓華鷹之戰。梁玹種該役投6局雖失5分，但僅1次責失分，且飆出10次三振。

至於31歲的左打金賢洙則是自2008年北京奧運以來國際大賽經驗豐富，本季至今出賽125場敲出152支安打、10發全壘打、78分打點，打擊率3成21。

在此行結束後，稻葉也對韓國棒球有了不一樣的認識，他表示之前認為韓國是以攻擊為重心，但這次感覺變得以投手為主，讓他之前對於韓國「打高投低」的印象有了改變。

日本隊總教練稻葉篤紀。（資料照，記者陳志曲攝）

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