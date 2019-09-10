NBA》奪冠從防守做起 A.戴維斯要搶年度最佳防守球員

A.戴維斯劍指年度最佳防守球員。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「AD」A.戴維斯（Anthony Davis）降臨湖人，下季將與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）合體爭冠，A.戴維斯感謝詹姆斯全力相助，喊話要以奪下年度最佳防守球員為目標，並且要跟詹皇一起入選年度防守第一隊。

《Yahoo Sports》報導，聯盟消息透露，在成功找來AD加盟後，詹姆斯親自跟球隊高層深談，極力堅持讓AD成為球隊進攻焦點，將滿35歲但仍維持巔峰表現、生涯至今都是球隊老大的詹姆斯，樂意退居輔助角色，全力協助AD展開職涯新篇章。

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AD向《Yahoo Sports》記者表示，他生涯至今都是焦點球員，特別是之前還在鵜鶘的時候，現在來到湖人，能有像詹姆斯這樣能力頂尖的前輩，直接跟球隊高層以及教練團溝通，只為傾力讓他成為焦點球員，真的是感到榮幸萬分。

詹姆斯樂意讓A.戴維斯成為球隊焦點。（資料照，USA TODAY Sports）

「我知道隨之而來的會是什麼，就是很多的重責大任，我想要有能力做好它，我覺得我有能力做到，顯然地，擁有球隊的支持，會讓我輕鬆很多，我們有一支很棒的球隊。」AD說，並透露對於新球季的到來，他也給自己設定了目標去達成。

「我能幫助這支球隊贏球，進攻也許能再商量，但在防守上，我要求我自己、隊友、包括詹姆斯，都要負起責任，為的是拿出我們最棒的防守。」AD強調，「這麼一來，我們每個晚上都有很好的機會贏球。」

「我想要確保我和詹姆斯，都要入選年度防守第一隊，而就我自己的部分，我只想要成為年度最佳防守球員。」AD喊話，「如果我們能把球隊失分壓在100分以下，這可能有點不真實，但我們的目標應該要訂在這裡，我覺得如此一來，我們很有機會奪冠。」

要在西部球隊脫穎而出，固然有一定難度，但AD認為只要球隊能保持健康，在開訓第一天就調到對的心態，不管對手是誰都始終如一，就有機會奪冠，「一切都只關乎我們自己，而不是對手是誰，不是其他球員休息室以外的東西，全心全意投入在贏球所需，一切就沒問題。」

A.戴維斯希望能與詹姆斯一起入選年度最佳防守第一隊。（資料照，法新社）

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