MLB》「瘋邦」出馬也無用！ 海盜9上灌4分逆轉巨人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕巨人今推派王牌邦賈納（Madison Bumgarner）掛帥先發，主場迎戰海盜，「瘋邦」雖繳出7局失2分的優質先發表現，但牛棚於9上大放火，被海盜連攻4分慘遭逆轉戰局，終場巨人以4：6不敵海盜，瘋邦今天則無緣收獲本季第10勝。

瘋邦7局投，無緣本季第10勝。（法新社）

首局下半主隊先靠著「龍哥」朗格利亞（Evan Longoria），擊出帶有1分打點的一壘安打，替球隊先馳得點。5局上半，海盜的史托林斯（Jacob Stallings）瞄準邦賈納的失投卡特球大棒一揮，將小白球打出左外野全壘打牆，幫助球隊扳平比分。

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史托林斯面對瘋邦敲出一發陽春砲。（法新社）

巨人隨後5局下半再次發起攻勢，擔任先發第3棒一壘手的貝爾特（Brandon Belt）打出帶有兩分打點的二壘安打，幫助巨人再度要回領先。兩隊再於6局上6局下分別各得1分，戰成4：2，巨人尚握有2分領先。

貝爾特全場敲出3支安打，並帶有2分打點。（美聯社）

9局上半戰局風雲變色，海盜靠著兩支安打和1個保送攻占滿壘，紐曼（kevin Newman）用推打的方式，打出帶有兩分打點追平比數的一壘安打，下一棒的雷諾茲（Bryan Reynolds）再補上一支超前比分的安打，最後歐蘇納（Jose Osuna）的高飛犧牲打替球隊增添保險分，最終海盜以6：4逆轉獲勝。

雷諾茲今於9上打回球隊致勝分。（今日美國）

巨人先發投手瘋邦今主投7局被敲6安失2分，另有5次三振的表現無關勝敗，後援0.1局被敲1安失2分的艾巴德（Fernando Abad）苦吞本季第2敗。

海盜先發投手威廉斯（Trevor Williams）主投5.2局被敲8安失4分，另有6K無關勝敗，羅德里奎茲（Richard Rodriguez）後援1局0失分幸運收下本季第4勝，終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）1局成功關門收下本季第26次就援成功。

巨人目前戰績69勝75敗，在國聯西區排名第3，今年前進季後賽的機會已變得相當渺茫。海盜目前戰績則是63勝81敗，在國聯中區依舊排名墊底。

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