MLB》才剛回穩繳出代表作 陳偉殷今登板只解決1人次就退場

陳偉殷今登板中繼0.1局失1分。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今在主場迎戰釀酒人，台灣左投在陳偉殷今天登板中繼，0.1局被敲2安、還有1次保送，責失1分，賽後防禦率升至6.97，最後馬林魚以3：8輸球。

馬林魚今先發投手杜格（Robert Dugger）開局就不穩，在接連保送與安打之下先丟2分，僅投3局就退場，5局結束馬林魚暫以1：3落後。6局上半陳偉殷上場中繼，他順利讓首名打者弗雷塔斯（David Freitas）擊出滾地球出局。

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但隨後陳偉殷被菜鳥葛里遜（Trent Grisham）敲安上壘，下一棒葛朗多（Yasmani Grandal）一樣敲出左外野方向平飛安打，接著又保送耶利奇（ Christian Yelich）形成滿壘，隨後即被教練換下場，接替投球的金利（Tyler Kinley）讓布朗擊出高飛犧牲打，這分也必須算在陳偉殷帳上。

馬林魚雖在6局下半馬上展開反攻、追到只剩2分落後，但下個半局牛棚又崩盤，葛里遜在一二壘有人時敲三壘安、葛朗多再轟兩分砲，這兩支長打讓釀酒人一口氣灌進4分，馬林魚終場就以3：8吞下敗仗。

陳偉殷前役面對國民繳出本季代表作、連續解決12人次，後援4局無失分，不過今天並未延續壓制力，21球裡有11球是好球，最快球速92.4英哩（約148.7公里），總計0.1局被打2支安打失1分，防禦率差點幾乎要再度逼破7，來到6.97。

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