MLB》大聯盟生涯首轟獻給爸爸 張育成受訪大喊：太酷啦！（影音）

效力大印地安人隊的台灣好手張育成，今敲出自己大聯盟生涯首轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天獲得先發機會的印地安人台灣好手張育成，面對天使之戰，前兩打席雖沒能敲安上壘，不過第6局2人在壘時，卻揮出大聯盟生涯首轟，幫助球隊以6：2獲勝。張育成賽後表示，當下沒有想太多，就是盡情揮棒，感覺實在太酷了，最後他也提到要將大聯盟生涯首轟獻給天上的爸爸。

張育成今擔任先發第9棒三壘手，第一個打席被一顆外角曲球三振，下一個打席發揮選球眼、獲得四壞球保送，6局上2出局一、二壘有人時，第三次上場打擊的張育成，對決天使中繼投手安德森（Justin Anderson）一開始雖陷入2好1壞、球數落後局面，但接下來逮中一顆94英哩的速球，便毫不猶豫地出棒，將小白球轟上右外野看台，三分砲幫助球隊奠定勝基。

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賽後張育成在接受《Fox Sport》採訪時表示，「這感覺實在太酷了，當時我就只想要盡全力揮棒，所以也沒有想太多。」而當被問到他習不習慣印地安人的一軍生活時，他則表示待在印第安人很自在，現在就是希望能夠盡全力去幫球隊贏球。

而隊友在休息室裡，為張育成的生涯里程碑慶祝，一群球員開心在浴室裡灑啤酒、飲料慶住，張育成在受訪時笑著說：「我坐在一個洗衣籃裡面，大家拿啤酒還有各種東西潑我，很噁心，差點吐了。」

一生一次的大聯盟首轟出爐，隨後等高漲的情緒稍微冷靜下來後，張育成真情流露，哽咽地表示，很感謝在背後幫助自己的人，也表示要將生涯首轟獻給天上的爸爸，「打出去的時候，我沒有看著球，我知道會過，我沒有看著球，我是看著我天上的老爸。」

另外值得一提的是，張育成賽後在推特透露，岳父特地從台灣飛來看他比賽，沒想到第一場MLB比賽，就能看到他開轟，實在是太不可思議了。

My father in law flew in from Taiwan, this was his first MLB game! And I hit my first career home run!

I would like to dedicate my first home run to my father who passed away when I was 16! I love you dad! I miss you! I DID IT@Indians @SportsTimeOhio pic.twitter.com/C8FIBRsqKQ — Yu Chang 張育成 （@YutheSouljaBoy） September 10, 2019

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