MLB》大聯盟生涯首轟獻給爸爸 張育成受訪大喊：太酷啦！（影音）

效力大印地安人隊的台灣好手張育成,今敲出自己大聯盟生涯首轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今天獲得先發機會的印地安人台灣好手張育成,面對天使之戰,前兩打席雖沒能敲安上壘,不過第6局2人在壘時,卻揮出大聯盟生涯首轟,幫助球隊以6:2獲勝。張育成賽後表示,當下沒有想太多,就是盡情揮棒,感覺實在太酷了,最後他也提到要將大聯盟生涯首轟獻給天上的爸爸。

張育成今擔任先發第9棒三壘手,第一個打席被一顆外角曲球三振,下一個打席發揮選球眼、獲得四壞球保送,6局上2出局一、二壘有人時,第三次上場打擊的張育成,對決天使中繼投手安德森(Justin Anderson)一開始雖陷入2好1壞、球數落後局面,但接下來逮中一顆94英哩的速球,便毫不猶豫地出棒,將小白球轟上右外野看台,三分砲幫助球隊奠定勝基。

請繼續往下閱讀...

賽後張育成在接受《Fox Sport》採訪時表示,「這感覺實在太酷了,當時我就只想要盡全力揮棒,所以也沒有想太多。」而當被問到他習不習慣印地安人的一軍生活時,他則表示待在印第安人很自在,現在就是希望能夠盡全力去幫球隊贏球。

而隊友在休息室裡,為張育成的生涯里程碑慶祝,一群球員開心在浴室裡灑啤酒、飲料慶住,張育成在受訪時笑著說:「我坐在一個洗衣籃裡面,大家拿啤酒還有各種東西潑我,很噁心,差點吐了。」

一生一次的大聯盟首轟出爐,隨後等高漲的情緒稍微冷靜下來後,張育成真情流露,哽咽地表示,很感謝在背後幫助自己的人,也表示要將生涯首轟獻給天上的爸爸,「打出去的時候,我沒有看著球,我知道會過,我沒有看著球,我是看著我天上的老爸。」

另外值得一提的是,張育成賽後在推特透露,岳父特地從台灣飛來看他比賽,沒想到第一場MLB比賽,就能看到他開轟,實在是太不可思議了。

My father in law flew in from Taiwan, this was his first MLB game! And I hit my first career home run!

I would like to dedicate my first home run to my father who passed away when I was 16! I love you dad! I miss you! I DID IT@Indians @SportsTimeOhio pic.twitter.com/C8FIBRsqKQ