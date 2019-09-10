ABL》官方宣布富邦加盟 夢想家發聲明抗議

富邦勇士宣布退出SBL，轉戰ABL。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕ABL東南亞職業籃球聯盟昨正式宣布富邦勇士正式加入的消息，對此，寶島夢想家發布聲明，強調2年前加入ABL，已簽訂10年獨家參賽權，期間如有其他球隊擬參加，應取得夢想家隊同意。

寶島夢想家籃球隊董事長張承中表示，台灣籃球經營不易，2017年加入ABL、選定彰化為主場，「夢想家自掏腰包為台灣籃球殺出另一條血路，沒有要跟SBL競爭，也沒想過有一天會有SBL球隊跟進ABL。」

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張承中。（資料照，記者陳逸寬攝）

張承中強調，商議獨家條款是為了保護股東投資，畢竟夢想家沒有財團支持，經營球隊的每分錢，都是來自熱愛籃球的民間募資，當時，ABL也簽署夢想家有同意權，認同夢想家比ABL聯盟更了解台灣本土市場。



當時，富邦勇士在SBL第16季冠軍後表態加入ABL，寶島夢想家都從未對外表態，僅向ABL反應「樂觀其成但應有公平配套方案」，例如本土球員加盟之選秀方式與薪資制度，夢想家表示，「積極與ABL溝通但仍未獲結論」。

對於昨天ABL宣布富邦勇士正式加盟一事，張承中表示，「這是尊重的問題，之後不排除向FIBA投訴或提出海外仲裁，但目前球團仍與ABL溝通中，希望雙方能盡快達成共識。」

寶島夢想家隊。（資料照，記者卓佳萍攝）

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