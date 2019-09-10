高球》潘政琮與偶像伍茲同組競技 聊天話題特別想過（影音）

潘政琮暢談今年甘苦。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣高球好手潘政琮今年4月傳承盃拿下生涯首座PGA冠軍，奪冠感動至今仍令他難以忘懷，今天小潘在返台記者會也提到與偶像伍茲（Tiger Woods）同組出賽的趣事，他特別強調，那幾天打得不錯，「在高張力的比賽能夠有如此表現，我認為這對自己也是很大的突破。」

潘政琮今年4月在PGA傳承盃邀請賽捧冠，32年來首位在PGA封王的台灣球員，今天小潘偕同愛妻林盈君一同出席記者會，感謝富邦金控的長期支持，同時也與高球界大前輩謝敏男分享喜悅，將本次賽事的冠軍球袋現給台灣高爾夫史蹟館做為館藏。

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潘政琮。（記者林正堃攝）

在高手雲集的美巡賽戰場，潘政琮努力得到回報，今年首嘗奪冠滋味，他表示：「人家說第一次總令人難忘，我也不例外，賽後還收到超過200封的道賀簡訊呢！」小潘此行名利雙收，風光賺進124.2萬美元（約3864萬台幣）的冠軍獎金，成為今年的買房基金。

潘政琮上月參加PGA季後賽BMW錦標賽，特別的是，這次與美國名將伍茲同組出賽，他笑說：「我先前都特別想好聊天內容，聊他所設計的球場和學校。」伍茲念史丹佛大學，小潘讀華盛頓大學，「但Tiger問我，為什麼我要念這所大學，我也不知道該說什麼。」

潘政琮很清楚伍茲在球場的魅力無限，觀眾都會為他加油，但他在高壓力情況下繳出好表現，更勝於偶像的成績，他表示，畢竟之後總統盃還會對上，在美國隊面前不能漏氣。

結束短暫返台之旅，潘政琮將專心備戰總統盃，寫下台灣史上第一人參賽紀錄，比賽將於12月在澳洲的皇家墨爾本球場登場。

潘政琮和老婆。（記者林正堃攝）

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