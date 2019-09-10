世足資格賽》等好久了！台灣睽違21年首勝運彩也看好

台灣隊今晚7點10分在台北田徑場迎戰尼泊爾。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台灣隊今晚7點10分在台北田徑場迎戰尼泊爾，台灣運彩開出台灣隊讓1球，賠率2.50，看好我方能挾著主場優勢旗開得勝。

台灣隊先發名單公布，大致與上一場出戰約旦相同，僅把狀況不佳的朱恩樂換下，由「甜甜圈弟」沈子貴先發。

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本場先發由門將潘文傑，後衛王睿、陳庭揚、洪子貴和陳威全，中場是前一場有進球的溫智豪、台灣隊長陳柏良與沈子貴，前鋒則是陳浩瑋、吳俊青和陳瑞杰。

台灣近20年在世足亞洲區資格賽一勝難求，前一次獲勝要追溯回1998年，當時擊敗孟加拉，拿下積分，此役碰上尼泊爾，有機會搶勝。

台灣主帥蘭卡斯特則下達必勝令，「我們必須快速進球，把壓力丟給對方，這場是攸關能否晉級的關鍵戰役。」

世界排名122的台灣隊與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組。尼泊爾世界排名僅166，被視為本組實力最差的一隊，前一場0：7慘敗給科威特。

隊長陳柏良坦言，「我們必須在主場取勝，收下3分積分；但碰上實力較弱的隊伍，我擔心大家求勝心切，反而綁手綁腳，且我們一向主打防守，突然要刻意進攻，恐會不適應，所以不斷提醒隊友要平常心面對。」

兩隊6月曾在高雄體育場進行國際友誼賽，雙方戰成1平，握手言和。陳柏良認為，友誼賽與世足資格賽的重要性完全不同；台灣會加快進攻節奏，利用對方體能的劣勢迎頭痛擊。

台灣隊出戰尼泊爾，（左起）陳柏良、蘭卡斯特、尼泊爾主帥卡林和尼泊爾隊長澤姆瓊。（記者廖聿偉攝）

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