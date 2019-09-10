網球》台維斯盃出征香港 莊吉生率最強陣容搶勝

台維斯盃台灣隊出征香港， 莊吉生有信心率最強陣容搶勝。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2019台維斯盃亞洲／大洋洲區第2級首輪台港對決，莊吉生為首的寶島軍團本週末挑戰香港主場，網壇「台灣一哥」對此次陣容信心十足，「我們選手成績越來越好，不能再找到更好組合了，這次一定會贏球。」

本屆台維斯盃台灣隊由教練賴建豪擔任隊長，莊吉生、楊宗樺、謝政鵬、吳東霖、曾俊欣等好手皆為一時之選。賴建豪表示，莊吉生、吳東霖、曾俊欣近況甚佳，可靈活調度單打；雙打則由楊宗樺／謝政鵬組成「胖鵬配」為主，全隊若正常發揮，應可贏球取得賽事改制後明年3月世界組第2級升降賽門票。儘管香港「反送中」遊行與抗議不斷，我國網協和國際網總（ITF）再三確認安全無虞，屆時從機場到飯店、球場都有專屬接駁車輛和路線，不會受到干擾影響。

請繼續往下閱讀...

莊吉生結束美網會外賽次輪，返台隔天就赴台北網球中心報到，積極訓練並維持體能，他用台語大讚隊友們實力堅強，「我們就像夢幻陣容，大家都很棒，真的找不到更好的。」同樣美網歸國的謝政鵬，歷經大滿貫洗禮，近日自律減重有成，「在高層級大賽走一圈，感覺身材瘦點會更好，最近也在試單打，希望幫助雙打表現。」行前台灣領隊龔元高也祭出重賞，維持贏1場領1000美元（約3.1萬台幣）獎金，鼓勵選手們再創佳績。

台維斯盃台灣隊出征香港。（記者梁偉銘攝）

台維斯盃台灣隊出征香港。（記者梁偉銘攝）

台維斯盃台灣隊出征香港， 莊吉生有信心率最強陣容搶勝。（記者梁偉銘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法