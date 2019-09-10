籃球世界盃》原看好能擠下美國奪冠 塞爾維亞今卻爆冷遭淘汰

被評為是最有機會威脅美國隊奪冠的塞爾維亞，今卻在8強賽爆冷遭阿根廷淘汰。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕被評為是最有機會威脅美國隊奪冠的塞爾維亞，今在8強出戰阿根廷，陣中「NBA戰隊」精銳盡出，包含明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）、別利查（Nemanja Bjelica）和波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）全都亮相，沒想到塞爾維亞整場比賽都遭阿根廷壓制，最終就以87：97不敵對手，爆冷在8強就提前打包回家。

陣中擁有多名NBA球星的塞爾維亞上半場開打就被阿根廷打出一波7：2的攻勢，約基奇上籃放進2分，將比分拉近，不過阿根廷史柯拉（Luis Scola）上演飆分秀又把比數拉開，上半場打完，飆進9顆三分彈的阿根廷以54：49領先塞爾維亞。



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阿根廷老將史柯拉上演飆分秀。（歐新社）

易籃後，史柯拉繼續飆分，不過在別利查、約基奇攜手帶領塞爾維亞急起直追，第三節打完塞爾維亞僅剩1分落後，但最末節場上又風雲變色，阿根廷展現恐怖外線火力，拉普羅維多拉（Nicolas Laprovittola）、史柯拉先後命中三分球，一口讓兩隊分差拉開到11分之多。波丹諾維奇雖然連兩次在外線命中，替塞國稍微守住一線生機，不過阿根廷不願給隊手任何喘息機會，又是一輪猛攻，打得塞國心灰意冷，最終就以87：97不敵阿根廷，提前遭淘汰。

塞爾維亞日前在FIBA（國際籃球總會）的戰力排行榜，一度擠下美國夢幻隊成為新任霸主，此役波丹諾維奇飆出全場最高21分，別利查18分、7籃板，招牌球星約基奇則繳出16分、10籃板、5助攻全能身手，不過卻仍不敵外線火力恐怖的阿根廷，只能提前在8強打包回家。

已經「高齡」39歲的阿根廷中鋒史柯拉，攻下全隊最高20分，另有5籃板2助攻，卡帕佐（Facundo Campazzo）繳出18分、6籃板、12助攻還另有3抄截，加里諾（Patricio Garino）15分、戴克（Gabriel Deck）13分、8籃板，阿根廷拿下勝利，順利晉級4強，接下來將和美國與法國之戰的勝方，爭奪冠軍戰門票。

阿根廷率先晉級4強，接下來將和美國與法國之間的勝方，爭奪冠軍戰門票。（路透）

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