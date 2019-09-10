世足資格賽》20年0積分魔咒難解 台灣男足不敵世界166名尼泊爾

對上尼泊爾，台灣隊屢攻不下，終場0：2落敗。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台灣隊再度挫敗。尼泊爾前鋒畢斯塔（Anjan Bista）上、下半場各進一球「梅開二度」，台灣隊則屢攻不下，終場0：2落敗。

台灣近20年在世足亞洲區資格賽一勝難求，前一次獲勝要追溯回1998年，當時擊敗孟加拉，拿下積分。此役碰上尼泊爾，原本被評為極有機會搶勝，可惜最終吞敗，仍無法進帳積分。

請繼續往下閱讀...

開賽才4分鐘，台灣就被攻破大門。尼泊爾發前場自由球，前鋒畢斯塔（Anjan Bista）在禁區混亂中，利用頭錘點進1球，助隊先馳得點。

台灣全場努力反撲，但多次在門前攻勢都無功而返，反觀尼泊爾利用防守反擊，讓台灣備感壓力。下半場第62分鐘，尼泊爾攻勢再起，畢斯塔在約18碼附近接獲傳球，在幾乎沒人防守時，再度起腳射門，台灣陷入0：2落後。

台灣本場掌控大部分的控球時間，但屢攻不下，在主場吞下二連敗後，戰績墊底，要晉級恐怕機會渺茫。

世界排名122的台灣隊與澳洲、約旦、科威特和尼泊爾同屬B組。尼泊爾世界排名僅166，被視為本組實力最差的一隊，前一場0：7慘敗給科威特。

兩隊6月曾在高雄體育場進行國際友誼賽，雙方戰成1平，握手言和。未料關鍵的世足資格賽，台灣仍無法突破20年0積分的魔咒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法