張育成連3場先發 今日賽事預告與轉播

張育成昨役敲大聯盟生涯首轟。（法新社）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播

美職有兩場轉播，美東內戰紅襪、藍鳥展開三連戰，3連敗的紅襪推出艾瓦歐迪（Nathan Eovaldi）先發，7連敗的藍鳥則由T.J. Zeuch應戰，雙方將卯足全力拼止敗；另一場轉播則是印地安人交手天使，張育成在昨役敲大聯盟生涯首轟，今有望連3場先發，上午10點記得鎖定轉播，一同為台灣好手加油！

日職有2場轉播要帶給球迷們，暫居太平洋聯盟1、2的軟銀及西武將進行2連戰，兩隊勝場差僅0.5，正面交手比賽更加關鍵，下午5點請鎖定轉播；另一場則是日本火腿主場迎戰樂天，旅日好手王柏融昨前往二軍比賽調整，敲出一發3分砲，晚間比賽雖未獲先發，但有一次代打飛球出局，連13打席無安打，打擊率下降到0.256，關心王柏融的球迷們，請持續替他加油，盼他早日擺脫低潮！

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中職兩地開打，桃猿作客兄弟主場，雙方近10場交 手，兄弟取得6勝對戰優勢，此役桃猿推派尼克斯掛帥，兄弟則由萊福力主投，洋投對決誰能佔得上風？另一地同樣上演洋投大戰，富邦推出班華德先發，對決統一亞力克，兩名洋投皆要挑戰本季首勝，戰況如何，請鎖定自由體育。

世界盃籃球8強賽持續激戰，晚間6:50挑戰三連霸的美國對上陣中擁有5位NBA現役球員的法國，兩隊交手戰況勢必精彩可期；晚間8:50則由全勝之姿晉級的澳洲出戰睽違37年再度重返世界盃的捷克，籃球迷們千萬別錯過了！

MLB

07:00 紅襪@藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

10:00 印地安人@天使 FOX體育、FOX體育3台



日職

17:00 軟銀@西武 FOX體育



17:00 樂天@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台



中職

18:35 Lamigo桃猿＠中信兄弟 緯來體育

18:35 富邦悍將@統一獅 momo綜合台、ELEVEN SPORTS2

世界盃籃球賽

19:00 美國@法國

21:00 澳洲@捷克

轉播單位:ELEVENSPORTS1

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