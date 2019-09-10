日職》火腿慘敗三連勝中斷 精神領袖還傳腦震盪傷情（影音）

火腿中田翔在接球時與隊友相撞，摔倒在地。（圖片取自體育報知）

〔體育中心／綜合報導〕打擊近狀不理想的王柏融，今先在二軍與羅德隊比賽出賽敲出3分砲，晚間比賽到東京巨蛋與一軍會合，9局上場代守，一打數敲出飛球遭接殺，連13打席無安打持續中，而火腿隊最終以2：10不敵羅德，不但三連勝慘遭中斷，陣中老大哥、也是球隊主砲的中田翔在守備時因不慎與隊友相撞，傳出可能有腦震盪，經過檢查才能確定之後是否能上場。

火腿內野手中田翔在9上防守時，為了接一顆羅德洋將萊爾德（Brandon Laird）的高飛球，沒想到二壘手隊友渡邊諒也搶著接球，兩人相撞後中田翔後腦勺疑似撞擊到地面，倒在地上久久無法起身，之後在隊友和防護員幫忙下，被攙扶抬下場休息，初步檢查懷疑可能有腦震盪，隨後也被送醫進行更精密的檢查。

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而火腿栗山監督在受訪時表示自己十分擔心中田翔的狀況，而他明天能不能上場比賽，可能也得等到醫院檢查結果出來才能確定。

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