籃球世界盃》盧比歐狂轟19分領銜 西班牙力退黑馬波蘭晉級

西班牙金童盧比歐挺身而出，送出19分、9籃板，率隊以90：78擊退波蘭。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕世界盃男籃8強賽第二戰，以複賽分組J組第1晉級的勁旅西班牙隊今晚碰上本屆黑馬波蘭，西班牙靠著明星後衛盧比歐（Ricky Rubio）挺身而出，送出19分、9籃板，第4節末擺脫波蘭糾纏，率隊以90：78拿下勝利晉級。

西班牙陣中星光熠熠，包含後衛盧比歐、M.加索（Marc Gasol）在內共有4位NBA球星助權，反觀陣中沒有任何NBA球星的波蘭卻展現韌性一路緊咬西班牙，雖然第3節一度被拉開到14分之多，不過最末節又急起直追，而西班牙靠雙衛魯比歐頻頻在外線轟炸籃框，才再度要回雙位數領先優勢，最後以90：78贏球。

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盧比歐次節在拿下此役第一個助攻後，也成為世界盃歷史助攻王，他今11投7中繳出19分、5籃板、9助攻，也是全隊表現最佳，而赫南高梅茲兄弟檔同樣表現搶眼，弟弟W.赫南高梅茲（WIlly Hernangomez）斬獲18分，哥哥J.赫南高梅茲（Juan Hernangomez）則有14分進帳，M.加索也有10分、2籃板、7助攻進帳，西班牙晉級4強後，下一場將和澳洲與捷克之間的勝方，爭奪冠軍賽門票。

波蘭方面，A·J·斯勞特（A.J. Slaughter）拿下19分、6助攻，華欽斯基（Adam Waczynski）15分全隊次高，斯考洛斯基（Michal Sokolowski）與庫利格（Damian Kulig）各別攻下11分、10分。

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