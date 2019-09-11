MLB》「神鱒」有望明日重返先發 大谷翔平出賽恐遭壓縮

（左起）楚奧特與大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊楚奧特（Mike Trout）今天因傷再次缺陣，不過他日前進行了冷凍治療來處理他右腳的問題，有機會能夠在明天重返先發。

楚奧特因為右腳神經瘤的問題，從美國時間9月7日就沒再先發上場，天使隊也相當謹慎地看待這位球星的傷勢，總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，最重要的還是楚奧特的感覺，醫生表示2天後楚奧特就能打球，但還是得端看他本人感覺如何。只要楚奧特覺得OK，那麼阿斯瑪斯將會讓他上場出賽。

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同時阿斯瑪斯也透露他們已經討論過將楚奧特放在指定打擊的可能性，不過並不會讓他每天都打指定打擊，這只是個讓楚奧特能夠上場獲得打席的方式之一，但一切都得看冷凍治療後的效果如何。

但本季天使隊的指定打擊幾乎都由大谷翔平來擔任，楚奧特若要打指定打擊的話會讓事情變得很複雜，因為大谷翔平無法守備，但天使隊卻還是需要他的火力支援，僅管他在最近的7天打擊率僅有2成69，還吞下13次三振。

大谷翔平今天2打數0安打，選到一次保送上壘。（法新社）

楚奧特本季已經敲出了破生涯新高的45轟，打擊三圍.291/.438/.645，敲出104分打點跑回110分，還有著11次的盜壘成功。

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