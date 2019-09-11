MLB》雙城隊再傳噩耗 金手套外野手整季報銷

雙城隊金手套外野手巴克斯頓賽季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年相當可能打進季後賽的雙城隊又傳出壞消息，陣中金手套外野手巴克斯頓（Byron Buxton）因為日前的左肩膀錯位將進行關節唇手術，預計要休息5至6個月，也等於宣告他本季報銷。

雙城隊也將巴克斯頓放進了60天傷兵名單當中，並把先發投手吉布森（Kyle Gibson）從10天傷兵名單中叫回來，同時從3A把工具人托瑞耶斯（Ronald Torreyes）叫上大聯盟。

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25歲的巴克斯頓在8月初時因為撞上外野大牆導致肩膀受傷，之後就未再出場打擊。本月他以代跑或者代守的身份出賽5場比賽。原先雙城隊僅預計他會缺席數周，但傷痛卻不斷地跟隨著他。

雙城隊總教練包德利（Rocco Baldelli）說：「我們知道本季不會再帶著巴克斯頓前進了，希望他明年能夠回復到健康的狀態，並準備好為明年球季奮鬥。」

目前雙城隊雖然在分區取得領先地位，但在陣中少了金手套外野手，先發輪值之一的皮奈達（Michael Pineda）因使用禁藥被禁賽60場，陣中全壘打王凱普勒（Max Kepler）因上胸不適進入每日觀察名單，指定打擊克魯魯茲（Nelson Cruz）又受到手腕傷勢影響的情況下，雙城隊前進季後賽的最後一哩路也越來越不好走。

巴克斯頓本季打擊率2成62，長打率5成13、攻擊指數0.827、30支全壘打全部創下生涯新高，但從2018年開始，大大小小的傷勢就不斷困擾著他，巴克斯頓兩年合計僅出賽113場比賽。

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