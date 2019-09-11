MLB》意見不合跟球團大吵？ 大都會「雷神」回應了

雷神回應紐媒報導。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐媒昨爆料，大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）因為不想跟捕手拉莫斯（Wilson Ramos）搭配，爆氣跟球團大吵，雷神今天回應表示責任在他，現在誰幫他接捕都不是問題。

《紐約時報》昨報導，正在搶國聯外卡的大都會，希望盡量提升打線強度，傾向重用火力兇猛的明星捕手拉莫斯，但雷神跟其他捕手搭配的投球表現，遠優於由拉莫斯蹲捕的比賽，雷神因為不能決定跟較喜歡的捕手搭配，整季已經忿忿不平很久，週末先發前發現捕手是拉莫斯，暴怒找總教練和總管大吵。

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雷神今天回應表示責任在他，但也對報導細節糾正澄清，表示說他暴怒是完全錯誤的說法，他們是非常誠摯友好、成人式的談話，對於拉莫斯也只有尊重，強調全隊都是他的家人，「我對他只有尊重，這也不會改變我們的關係，他每天都很努力，我對他極為尊重，我主要只擔心跟總管和教練團講開的事。」

雷神有比較偏好的搭檔捕手。（資料照，美聯社）

雷神也說，他現在對於誰幫他接捕都沒問題，他一開始只是對於為何搭配不同捕手的表現差這麼多，他只是想要找到答案，但全部的責任都在他，他明白投手和捕手是共生關係，他只是想要上場時投得比較自在。

總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）昨受訪時表示，他尊重辛德加德表達他的感受，「我們聽他講了，他也明白我們的思考過程、可能會有別的捕手幫他接捕。跟本季之前的方式相同，我們會繼續每天評估，讓我們有機會贏球。」

雷神直接找球團講開。（資料照，美聯社）

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